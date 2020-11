La musique nous a aidé·e·s à traverser le chaos de ces dernières semaines - et de cette année en général - et on compte sur son pouvoir pour continuer à nous faire voyager jusqu'à la fin de l'année 2020. Et juste au cas où vous auriez besoin d'un peu d'aide pour créer votre playlist "feel good" perso, nous avons quelques suggestions à vous faire. Voici les nouveautés musicales qui méritent bien une place sur votre playlist du moment.