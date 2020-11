Grammy 2021 : retour sur les meilleures musiques de l’année

Une partie du bonheur d'écouter et d'aimer la bonne musique consiste à voir ses favoris remporter un trophée Grammy. Et même si les cérémonies de remise de prix n'ont absolument rien à voir avec ce que nous connaissions - masques de protection, public socialement distant (voir complètement absent) et j'en passe -, je suis toujours aussi excitée de voir les noms et les chansons qui m'ont aidé à passer cette année compliquée apparaître sur la liste des nominations aux Grammy 2021. Alors, big up à l'album de Haim Women In Music Pt.III (coup de coeur pour "3 AM"), et toutes les chansons Ungodly Hour de Chloe x Halle, mes découvertes perso favorites de cette année difficile et éprouvante.