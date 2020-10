L'adolescence est une période difficile pour tout le monde (ou presque), mais les jeunes de la nouvelle série Netflix, Grand Army, en font sérieusement les frais. La série suit la vie d'un groupe de lycéens new-yorkais et les défis uniques auxquels ils sont confrontés quotidiennement, tant au niveau collectif que personnel. Même si la série se passe à Brooklyn, les thèmes abordés sont tristement pertinents. Face aux menaces terroristes, au harcèlement, au sexisme ordinaire, au racisme systémique, et plus encore, chaque jour au lycée Grand Army est une nouvelle aventure ou un cauchemar (selon la personne à qui vous posez la question).