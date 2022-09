“Je veux créer des espaces plus sûrs”: Rencontrez Les Femmes Qui Mettent En Avant Les Scènes Locales

Si vous détournez votre attention des capitales, et vous concentrez sur des endroits plus tranquilles, vous trouverez souvent les esprits les plus excitants prêts à faire bouger les choses. Il est grand temps de célébrer ces héros méconnus, animés par la passion pour leur art et leur communauté, qui jouent un rôle essentiel pour promouvoir la scène locale en affirmant leur place et en créant des opportunités incroyables pour les autres.