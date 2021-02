On peut toujours compter sur la musique pour nous accompagner, dans les bons comme dans les mauvais jours. À chaque émotion sa playlist. Il y a une chanson d'Adèle pour les jours "J'aurais dû savoir que t'aimer était une erreur". Une chanson d'Elliot Smith pour les jours "Merci pour l'invit, mais j'ai eu ma dose de sociabilisation pour l'année". Et il existe un bon million de morceaux pour décrire ce que vous ressentez au moment où vous tombez sur une vieille photo de vous et de votre ex par inadvertance.