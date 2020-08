11 Traurige Songs, bei denen dir garantiert die Tränen kommen werden

Die Kunst besteht also darin, so schnell wie möglich das perfekte Lied für deine Stimmung auf Spotify und Co. zu finden, damit du deine Emotionen mithilfe der Songlyrics und Melodien verarbeiten kannst. Falls dir derzeit vor allem zum Weinen zumute ist, habe ich für dich eine kleine Liste mit den Songs vorbereitet, die mich in wenigen Sekunden schon zum Heulen bringen können.