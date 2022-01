Warum Winnie Harlows Superpower ihr Selbstbewusstsein ist

“Es war meine Oma, die mein Selbstbewusstsein angekurbelt hat”, erklärt Winnie, die im Großraum Toronto aufgewachsen ist. Zweimal im Jahr besuchte sie ihre Großmutter in Jamaika, die nicht nur der Schlüssel zu ihrer Confidence, sondern auch ihr frühestes Vorbild war. “Sie ist auch Sternzeichen Löwe und eine starke jamaikanische Frau, so wie ich”, erzählt das Model. “Wahrscheinlich ist meine Oma auch der Grund, warum ich Leo-Prints so sehr liebe – sie konnte nie genug davon bekommen!” Mode kann eine große Rolle spielen, wenn es darum geht, Vertrauen in sich selbst zu finden und sich auszudrücken, ohne dabei ein Wort sagen zu müssen. Das gilt auch für Winnie, die bekannt für ihre mutigen Looks ist.