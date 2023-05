Das war der Beginn einer 16-jährigen Rennsportkarriere. Dennoch war der Weg steinig. Als Teenager vertrat Schiff Südafrika bei Weltmeisterschaften. Als sie 18 Jahre alt war, nahm ihr Vater einen zweiten Kredit auf sein Haus auf, um ihr die Teilnahme an einer Europameisterschaft zu ermöglichen. Nach einem Rennen ging die Meisterschaft in Konkurs und sie verloren das gesamte Geld. Danach verbrachte Schiff ihre Tage damit, an Türen zu klopfen und Visitenkarten zu verteilen. Doch dann gab es wieder Triumphe. Nachdem sie 2014 eine Meisterschaft in China gewonnen hatte, unterzeichnete Schiff einen Fünfjahresvertrag mit einem Rennwagenhersteller und nahm in den nächsten Jahren an Rennen wie den GT-Meisterschaften teil. Sie fuhr auch bei der allerersten W-Serie, der reinen Frauenmeisterschaft, die 2019 ins Leben gerufen wurde.



Das letzte Rennen von Schiff war im Jahr 2019. Danach wurde sie gebeten, Moderatorin für die W-Serie zu werden. So wurde sie schließlich F1-Moderatorin. Dieses neue Kapitel fühlte sich wie ein Neuanfang an. "Ich hatte das Gefühl, dass ich noch etwas zu erreichen hatte", so Schiff. "In den letzten sechs Jahren meiner Rennsportkarriere konnte ich mich nie richtig beweisen. Ich hatte das Gefühl, dass ich das ändern musste. Dadurch dass ich in der Lage war, eine Karriere einzuschlagen, die mich in dem Sport hält, den ich liebe, ist dieses Gefühl der Unvollendetheit verschwunden."