Interview: Miranda Makaroff über die Essenz der Kunst & ihre Zusammenarbeit mit Desigual

Worauf achtest du, wenn du mit Brands zusammen arbeitest und was hat dich zu Desigual gebracht?

Das Wichtigste ist, dass die Brand wirklich an mich glaubt, hinter meiner Kunst steht und mir frei erlaubt, das zu tun, was ich fühle. Mit Desigual war das von Anfang an der Fall und das ist auch der Grund, warum unsere Zusammenarbeit sich in den letzten Jahren immer weiterentwickelt hat. Manchmal kontaktieren mich Marken für Projekte, bei denen ich sehr schnell merke, dass sie mich nur für eine Idee benutzen wollen, die schon von vorneherein geplant war – man wird zum Spielball. Mit Desigual ist genau das Gegenteil der Fall. Wir haben ein gemeinsames Team aufgebaut, spielen mit Ideen und sie lassen mir kompletten Freiraum beim Malen. So entstehen dann zum Beispiel die Prints für die Kollektion. Ich weiß noch wie einmal ein Manager sogar zu mir meinte: „Miranda, wir wollen etwas Provozierendes schaffen, schränke dich bitte nicht selbst ein. Du kannst du so frei sein, wie du möchtest und Prints erstellen, die ein Konzept haben und dir wirklich etwas bedeuten“ In diesem Moment dachte ich mir Verdammt, ich liebe Desigual so sehr. So zu arbeiten, ist das beste Gefühl überhaupt. Eine Künstlerin braucht genau diese Philosophie, um zu arbeiten.