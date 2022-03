In der aktuellen Kampagne FEEL___ von UGG®treffen zweiIkonenaufeinander: Zwei Ikonen, die bekannt sind für ihr Trendbewusstseinund ihre Fähigkeit, uns ein gutes Gefühl zu geben. Seit über 60 JahrenfestigtCherihren Ruf als lebende Legende. Alle lieben sie.Egal ob junge Leute, die für ihre Tweets leben, oder mein musikfanatischer Vater, der Cher schon feierte, bevor sie zur Königin des Elektropopernanntwurde, als die ich sie mittlerweile kenne. UndauchUGG® hat den Test der Zeit bestandenundes geschafft, omnipräsentzu bleiben. Schon in den frühen Nullerjahren war UGG® an den Füßen jedes It-Girls zu sehen –und daran hat sich bis heute nichts geändert. Außer, dass es nebendenlegendärenBootsin den letzten Jahrzehnten immer wieder Updatesgab, darunter inspirierende Kooperationen (wer könnte jemals die bunten Plateau-Schuhe von UGG® und Molly Goddard vergessen?) oderdie neuesteWiedergeburt als flauschige Pantoffeln.



So ungebrochen wie der modische Einfluss von UGG®, ist auch meine Obsession mit Cher. In den späten Neunzigern nervteichmeine Eltern so lange, bis ich das Album Believe zu Weihnachten bekam und mich Cher, mit ihren künstlichen Haarteilen und dem stets unbeeindrucktenGesicht, vom Cover aus anstarrtewie eine gütige Göttin. Als sich kurz daraufdas Internet zu einer unerschöpflichen Datenbank wandelte,wählte ich mich via laut ratterndem Modem ein und machte mich auf eine digitale Entdeckungstour in die Untiefen von Chers Karriere.