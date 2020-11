Das Plus-Size-Modelabel Eloquii kündigte diese Woche den Launch seiner Kollektion „Six Icons, Six Days“ an: Während einer sechstägigen Veranstaltung sollen Looks, die von namhaften Plus-Size-Designerinnen entworfen wurden und nur in limitierter Auflage erhältlich sind, vorgestellt werden. Für die maßgeschneiderten Ensembles der Plus-Size-Marke waren bisher Nabela Noor , Gründerin von Zeba , der Bewegung für mehr Selbstliebe, Tasha Cobbs Leonard, Gründerin von Curve Athletics, einer Athleisure-Modemarke für Frauen mit Kurven, und Retta , die manchen auch als Donna Meagle bekannt ist, verantwortlich. Ihre Kreationen waren so beliebt, dass sie im Nu ausverkauft waren. In diese großen Fußstapfen soll nun Leah Vernon , ein Hijab-tragendes Plus-Size-Model und Autorin des Buchs Unashamed: Musings of a Fat, Black Muslim , treten.