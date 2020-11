Body Positivity ist viel mehr als ein Hashtag. Für mich ist es eine Community

Das Konzept der „Körperpositivität“ ploppte vor weniger als einem Jahrzehnt plötzlich in den sozialen Medien überall auf. „Körperinklusivität“ und „Körperneutralität“ sind noch etwas neuere Begriffe, die aber nun auch Teil unseres Online-Vokabulars sind. Heute stolperst du andauernd und überall über Bilder, die mit #bodypositivity betitelt sind – und das sogar dort, wo früher extreme Dünnheit als Nonplusultra galt: Ende September schickte Versace drei Plus-Size-Models auf den Laufsteg. Noch im selben Monat zogen Übergrößen auch in die Kollektionen der Hochzeits-Brand BHLDN, der sporty Marke Lululemon und der nachhaltigen Mode von Christy Dawn ein. Dass sich die Modelandschaft in diese Richtung verändert, haben wir eindeutig der wachsenden Bekannt- und Beliebtheit der körperpositiven Bewegung in den sozialen Medien zu verdanken – und das zum Glück zu einer wichtigen Zeit in meinem Leben. Ich habe an eigenem Leib erfahren, wie dieses Konzept das Internet, die Modewelt und meine eigene Beziehung zu meinem Körper verändert hat.