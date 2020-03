8 wunderschöne Fotos, die den Körper der Frau zelebrieren (NSFW)

46 verschiedene Frauenkörper hat die Fotografin Lotte van Raalte in ihrem ersten Fotobuch BODY abgelichtet. Ihre beeindruckende Arbeit zeigt, wie unterschiedlich der weibliche Körper sein kann. Für diese intime Fotoserie holte sich van Raalte Models im Alter zwischen 13 und 94 Jahren.van Raalte hat schon mit großen Marken wie Adidas und Stella McCartney zusammengearbeitet. Ihr erstes eigenes Projekt sollte aber vor allem die Individualität zelebrieren. Ihre Aufnahmen sollen die Körper der Frauen so darstellen, wie sie von Natur aus sind – van Raalte geht es vor allem darum, die „Momente dazwischen“ einzufangen.„Ich glaube meine Faszination für den weiblichen Körper kommt von den verschiedenen Winkeln, in denen sie porträtiert werden können: Frauen werden sexualisiert und ihre Körper werden durch Bildbearbeitung soweit verfremdet, bis sie sogar komplett unrealistisch sind. Gleichzeitig kann der weibliche Körper aber neues Leben in sich tragen. Und da ich selbst eine Frau bin, weiß ich von all diesen Facetten nur zu gut Bescheid“, erklärt sie.Zwei Jahre hat es gedauert, bis die Fotografin das Projekt fertig hatte. Sowohl in ihrem Buch als auch bei der anschließenden Ausstellung spricht die Fotografin über ihre Ansichten zu den Themen Repräsentation und der Objektivierung von Frauen in der Welt der Fotografie. Die erste Ausstellung war in ihrer Heimatstadt Amsterdam und vor knapp zwei Wochen brachte sie ihre Exhibition dann nach London. Ob die Ausstellung auch nach Deutschland kommt, wissen wir derzeit leider noch nicht, aber ihr Buch mit allen Bildern der Fotoserie gibt es schon jetzt auf ihrer Website zu kaufen.