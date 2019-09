Es bewegt sich etwas. Zwar langsam und mit kleinen Schritten, aber es greift immer weiter um sich. Frauen fangen an, ihre Körper als natürlich anzusehen und sie genau dafür zu lieben. Noch immer wird uns vorgegeben, wie lang unsere Beine zu sein haben, wie schmal unserer Teile oder wie groß unsere Brüste. Die Kleidung, die wir tragen, passt sich nicht unseren Körpern an, vielmehr müssen sich unserer Körper den Maßbändern der Industrie beugen. Wer nicht in die Hose passt, hat das Ideal verfehlt. Besonders stark spürt man dieses Diktat der körperlichen Gleichheit noch immer, wenn man sich auf die deprimierende Suche nach perfekt sitzender Bademode begibt. Das Höschen schneidet ein, während der BH traurig an den Brüsten herunterhängt und auch Badeanzüge möchten sich doch meistens lieber an eine Frau mit H-Figur schmiegen, als die Umwege über weibliche Kurven zu nehmen. Ein Spießrutenlauf mit oft tränenreichem Ende.