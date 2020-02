8 photos célébrant le corps féminin dans sa grande diversité (contenu explicite)

Dans son premier livre photo BODY , Lotte van Raalte documente le corps de 46 femmes de tous horizons pour témoigner de la diversité des formes féminines. Mettant le focus sur des femmes âgées de 13 à 94 ans, ces images montrent l'individualité des corps nus à travers une série de clichés intimes.Lotte, 30 ans, qui a travaillé avec de grandes marques comme adidas et Stella McCartney , explique qu'elle tenait à ce que son premier projet personnel soit une célébration de l'individualité. Selon la photographe, ses portraits visent à représenter les corps des femmes tels qu'ils sont, en capturant des instants “honnêtes et intimes”.“Je pense que ma fascination pour le corps féminin provient de différents facteurs : le fait que les femmes sont largement sexualisées et représentées de manière irréaliste dans l'industrie de la mode, du cinéma et de la musique. Le fait que le corps féminin donne la vie, et impact que ça a. Et, enfin et surtout, le fait que je suis moi-même une femme”, dit-elle.Le projet BODY ainsi que l'exposition ont été réalisés sur une période de deux ans. Ils témoignent de la perspective de Lotte sur la représentation et le regard féminin dans l'industrie de la photographie.