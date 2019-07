On connaît Stella McCartney pour ses positions en matière de durabilité et de mode sans cruauté. Sa marque éponyme est fière d’être entièrement végétarienne et sa boutique à Londres est composée de matériaux recyclables et recyclés, comme le vieux papier de bureau qui est transformé en papier mâché, ou les panneaux muraux et la fausse fourrure des collections précédentes qui se réinventent sur les murs de l'ascenseur.