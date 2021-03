Pourquoi les vêtements unisexes sont-ils si… banals ?

De même, la marque Lucy and Yak , basée à Brighton, ne divise pas ses vêtements en fonction du genre. Lucy Greenwood, PDG et cofondatrice, me dit : "Nous reconnaissons qu'il y a plus de deux genres et nous voulons encourager les gens à porter ce qui les fait se sentir le plus merveilleux possible". Lucy and Yak lancera une gamme de jupes et de robes au cours de l'été 2021, dont les modèles seront des hommes. Greenwood déclare : "Nous essayons toujours de montrer nos produits sur différents genres, bien qu'il soit également important de garder à l'esprit que nous ne faisons jamais de suppositions sur la façon dont une personne s'identifie".