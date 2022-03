Métavers : quand les designers organisent des défilés virtuels

La collection reflétait la mentalité dystopique de Subkoff : des avatars se promenaient dans des forêts éclairées par le feu, vêtus de sweats à capuche métalliques, de leggings, de hauts découpés et de robes de bal qui semblaient avoir été fabriqués avec la dernière feuille d'aluminium restant sur Terre après le grand effondrement. Le message ne s'écarte pas des discours que la marque tient depuis longtemps sur le consumérisme et le changement climatique. En septembre dernier, Subkoff a présenté une collection dont les vestes, les robes et les pantalons étaient ornés de gribouillages indiquant "the more you consume, the less you live" ("plus vous consommez, moins vous vivez").