On est allé dans les coulisses du défilé de la semaine de la mode australienne de Nicol & Ford, où tou·tes les mannequins s'identifient fièrement comme LGBTQIA+, pour en savoir plus sur l'intersection entre l'identité et les apparences.

"Pour Nicol & Ford, l'industrie de la mode, principalement créée et alimentée par la communauté queer, devrait être représentée par cette même communauté", ont partagé les fondateur·ices de la marque dans un communiqué. Avec la directrice de la coiffure Diane Gorgievski pour Redken et Jade Diaz, directrice du maquillage, le défilé était placé sous le signe de l'individualité et de l'excentricité.