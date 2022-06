Lunettes de soleil : 4 tendances incontournables cet été

Cette saison, les lunettes de soleil sont le dernier accessoire en date à prendre le virage Y2K. Les verres teintés de style sportif sont tendance, notamment grâce à Megan Thee Stallion et aux collections Resort 23 de Khaite et Louis Vuitton. Le mieux ? Les teintes vives et audacieuses débarquent sur les montures comme sur les verres - la version 2022 des lunettes à verres roses, peut-être ? Probablement nécessaire ces jours-ci, et nous, on adore.