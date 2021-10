J’ai testé 5 marques de vêtements de sport grande taille

Des années de body negativity provoquée par le dernier régime tendance ou la dernière folie fitness ont rendu ma relation avec le sport difficile. En grandissant, j'ai été entourée de camps d'entraînement "Beach Body" et de programmes d'entraînement personnel qui considéraient les rondeurs comme quelque chose à perdre. Mais, des années plus tard, à l'âge adulte, j'ai trouvé de la positivité dans la randonnée et un sentiment de calme dans les cours de yoga . J'ai découvert que transpirer pouvait être un moment d'évasion agréable, au lieu de me préoccuper du nombre de calories que je pouvais brûler. Comme j'ai passé tellement de temps à avoir l'impression que l'activité physique était une punition, je n'ai pas sauté sur l'occasion de dépenser mon argent pour de nouveaux vêtements de fitness. Tout en sachant que les options des détaillants grande taille qui le font bien étaient déjà limitées, ce qui rendait difficile de trouver des marques de qualité avec des vêtements de sport inclusifs. Mais, comme l'industrie a commencé à reconnaître les plus-size, des options bien faites et tendance ont commencé à émerger dans le domaine des vêtements de sport grande taille. Et j'ai eu la chance de recevoir une poignée de ces modèles des marques les plus populaires pour les essayer moi-même afin de vérifier la taille, la coupe et le toucher.Bien que ma relation avec l'exercice physique ne soit pas complètement rétablie aujourd'hui, elle est devenue une relation avec une réelle lueur d'espoir, car j'apprends à être reconnaissante pour mon corps et à apprécier tout ce qu'il fait pour moi. Alors, sans plus attendre, découvrez mes vêtements de sport préférés pour plus-size, avec mon avis sincère sur les articles que j'ai essayés IRL et que j'ai aimés. Disons au revoir aux vêtements que nous avons portés en des temps plus sombres et bonjour aux brassières de sport adaptées qui ne se font pas la malle, aux ensembles imprimés tendance et aux silhouettes uniques destinées à mettre en valeur nos corps au lieu de les cacher.