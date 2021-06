15 robes longues parfaites pour la saison estivale

La seule chose plus agréable qu'une longue journée d'été, c'est une robe longue dans laquelle on peut passer des heures au soleil. La chaleur nous incite généralement à nous dévêtir, mais si on a appris quelque chose du temps passé à la maison l'année dernière, c'est que les températures élevées ne nécessitent pas nécessairement des jupes plus courtes. Quand on parle de robe d'été offrant le juste équilibre entre longueur et légèreté More is more.