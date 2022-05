8 robes d’été longues pour les personnes petites

Et comme de nombreuses marques de luxe ignorent complètement le marché "petite", le choix en matière de style et de tailles reste très limité. Heureusement, une sélection de marques proposent désormais un éventail de tailles un peu plus large, et beaucoup ont entendu les cris des acheteur·euses de petites tailles qui réclament des robes longues convenant aux personnes qui n'ont pas des jambes interminables.