9 manteaux chauds qui vont vous faire aimer l’hiver

Que vous soyez à la recherche d'un manteau de laine pour tous les jours ou d'une parka pour les jours de grand froid, il existe des options élégantes pour tous les budgets. Et ce ne sont pas les innovations qui manquent dans le domaine des vêtements d'extérieur : les doudounes sont conçues pour être plus faciles à transporter et plus légères que jamais ; les marques proposent des pulls fabriqués à partir de matériaux recyclés ; et la nouvelle génération de vêtements d'extérieur véganes peut vous garder au chaud même les jours où les températures descendent en dessous de zéro.

Voici 15 manteaux bien chauds et tendances dans lesquels vous aurez envie de vous blottir tout l'hiver.