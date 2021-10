Ich habe Plus-Size-Sportkleidung von 5 beliebten Brands getestet

Als zertifizierte B-Corporation hat sich Athleta dem gesellschaftlichen Mehrwert und der ökologischen Nachhaltigkeit verschrieben – und das merkt man an der Mühe, die eindeutig in die Kreation perfekt sitzender Activewear geflossen ist. Ich probierte den Elation-BH und die Elation-7/8-Leggings an. Der Stoff fühlte sich dick und stabil an, war gleichzeitig aber superglatt und weich. Der ultrahohe Schnitt der Leggings ist vermutlich der höchste, den ich je anhatte; die Hose sitzt aber sehr gut, ohne mich einzuengen. Hinten hat die Hose eine ziemlich tiefe Tasche an der Taille, in der sich zum Beispiel Schlüssel und Portemonnaie herumtragen lassen. Der BH umspielte mein Rückenfett perfekt und hob alles ideal an. Dass dieses Design gründlich durchdacht wurde, spürt man sofort.