Datingtipps & positive Denkanstöße für Plus-Size-Frauen

Deswegen möchte ich heute einen positiveren Blick auf das Thema richten. Dafür habe ich mich an Marie Southard Ospina gewandt, eine Journalistin, Stylebloggerin und badass Vertreterin der Body-Positivity-Bewegung . Sie ist eine Plus-Size-Frau, die viele Erfahrungen in Sachen Dating gemacht hat und seit ein paar Jahren eine glückliche Beziehung führt. Zusammen mit ihrer Freundin ein kleines Kind. Mit ihrer Hilfe habe ich eine Liste mit Remindern zusammengestellt, die du im Kopf behalten solltest, wenn du dich in die Datingwelt stürzt – ob du ein nervöser Newbie oder ein erfahrener Pro bist und keinen Bock mehr auf Bullshit hast.Bevor es losgeht noch eine schlechte Nachricht: Eine gewisse Menge BS gehört zum Dating leider dazu, egal welche Kleidergröße du trägst. Aber die gute Nachricht ist, deine Figur spielt keine so große Rolle, wie du vielleicht denkst. Also klick dich durch die Slideshow, die dir dabei helfen soll, das Thema nicht mehr so negativ und verkrampft anzugehen, sondern realistisch und neugierig.