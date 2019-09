Oftmals gehen wir – Frauen und Männer – sehr hart mit uns ins Gericht. Wir sind oft selbst unsere größten Kritiker. Das ist zum Teil ok, spornt es uns doch an, besser zu werden in den Dingen, die uns wichtig sind. Aber was nützt Kritik an Dingen, die wir nicht ändern können? Oder wollen? Bringt sie uns weiter oder tut sie einfach nur weh? Body Shaming ist so eine unnötige Kritik.