Als ich vor einigen Monaten anfing wieder zu daten, war mir gar nicht bewusst, wie verkorkst ich mittlerweile bin. Meine früheren Beziehungen haben mich geprägt und mir den unbeschwerten Blick auf alles Neue genommen. Ich gehe somit also von Anfang an mit einer gewissen Vorsicht in jedes Date oder neue Beziehung und befinde mich in einer permanenten Habachtstellung. Es könnte ja gleich irgendein Mist passieren. Das ist weder mir gegenüber fair, da ich mir so selbst im Weg stehe, Vorannahmen den Blick auf neue Erfahrungen versperren und ich einfach schon enttäuscht bin, obwohl noch gar nichts passiert ist, noch ist es der anderen Person gegenüber fair, denn eigentlich kann er*sie machen, was er*sie will, ich werde eh alles so lange in meinem Kopf zurechtbiegen, bis es in mein Muster passt. Richtig schön verkorkst halt. Nun ist es so, dass ich keine Menschen date, die sehr viel jünger sind als ich, eher älter. Meine geballte Verkorkstheit trifft somit nicht nur auf Verwirrung, sondern auf einen mindestens ebenso großen Haufen Verkorkstheit und gemeinsam bilden wir also ein wirklich schwer auseinander zu klamüserndes Dating-Ding, das vor allem eins ist: anstrengend. Mal eben so locker flockig daten ist also nicht, da wir uns permanent mit unseren Päckchen und Dämonen beschäftigen müssen. Mit unseren eigenen, aber auch mit denen unserer neuen Partner*innen. Geil ist irgendwie anders.