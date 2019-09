Das mitzuerleben, verunsicherte mich ziemlich. Ich sah meine Mama an und fand sie einfach wunderschön. Und diese Frau, zu der ich jeden Tag aufsah, konnte ihre eigene Schönheit nicht sehen? Ich erlebte mit, wie sie versuchte, in bestimmte Jeansgrößen zu passen und nicht mehr so kurvig zu sein. Wie sie darauf wartete, dünn zu sein um in dieses eine Kleid zu passen. Wie sie darauf wartete, glücklich zu sein.