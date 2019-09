Plus-Size-Frauen gelten immer noch nicht als sexy & das ist ein Problem

Im Video oben könnt ihr sehen, dass wir meine Fotos an verschiedene Gebäude, bevorzugt an großen Kreuzungen, in New York projiziert haben und ich anschließend mit Menschen darüber gesprochen haben, was sie sehen und wie sie darüber denken. Fast mein gesamtes Leben lang wurde ich mit Fat-Shaming konfrontiert, also war ich darauf vorbereitet, dass die Menschen lachen, mit dem Finger auf mich zeigen oder nach Luft schnappen. Und ja, es gab auch ein paar, die es getan haben. Aber die Unterstützung und Bewunderung, die ich erfahren habe, vor allem, als die Leute erkannten, dass ich es bin, die auf den Bilder zu sehen ist, war einfach überwältigend.