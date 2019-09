Body Acceptance statt Body Positivity: Was gar nicht oft genug gesagt werden kann: Du musst deinen Körper nicht lieben. Akzeptanz reicht eigentlich schon aus. Akzeptiere, dass das Verhältnis zu deinem Körper nicht jeden Tag dasselbe sein muss. Es ist okay, manchmal nicht zu mögen, was man im Spiegel sieht. Gleichzeitig ist es auch absolut in Ordnung, sich selbst zu feiern, wenn man findet, dass man großartig aussieht. Sich selbst Selbstliebe vorzuschreiben baut nur Druck auf, wo eigentlich Entspannung sein sollte.