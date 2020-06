Wie ich weite, “unförmige“ Plus-Size-Kleider wieder für mich entdeckte

Es stimmt, dass die Einzelheiten meines dicken Körpers in weiten Kleidern nicht so sichtbar sind wie in körpernah geschnittenen. Und trotzdem haben sie auch etwas Mutiges, Unerschrockenes an sich. Wenn ich diese Oversize-Styles trage, habe ich das Gefühl, mehr Platz im Raum einzunehmen. Ich bin eine große Frau in einem großen Kleid, die es sich erlaubt, sich in ihrem Körper wohlzufühlen – und das in einer Kultur, der es lieber wäre, dass ich etwas abnehme. Als 29-Jährige, die an Fat Liberation glaubt, ist das Gefühl, unförmige Kleidungsstücke zu tragen ein ganz anderes als das einer 19-Jährigen, die sich am liebsten den ganzen Tag verstecken möchte.