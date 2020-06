Au fur et à mesure que j'en apprenais plus sur la culture des régimes , et l'image corporelle, tout en découvrant sur Internet des images de femmes rondes , j'ai découvert d'autres endroits où je pouvais acheter des vêtements. On m'a fait découvrir des créat·rice·eurs indépendant·es de grandes tailles : ceux et celles qui ont réellement entendu et mis en œuvre les souhaits de leurs client·es. J'ai observé à quel point ça semblait radical quand des femmes grosses portaient des looks que la société leur interdisait. Je regardais les autres assumer leur bourrelets visibles avec des mini-jupes en faux cuir, des combinaisons moulantes, des robes crayon et des jeans moulants, et je me suis lentement sentie plus à l'aise pour célébrer mon propre corps de cette manière.