Mais voilà ce que j'aurais souhaité répondre à cet homme. “Non, je ne suis pas ici pour perdre du poids. Je suis ici, car après des années de honte, d'anorexie, de boulimie, des années passées à punir mon corps, j'ai finalement découvert que l'exercice me fait du bien. J'ai passé les 13 années de ma scolarité à avoir honte, à avoir peur, à paniquer et à m'inquiéter de ce qu’on pensait de moi, parce que des gens comme vous m'ont fait craindre les cours de sport. Quand je viens à la salle de sport, je me regarde dans le miroir après ma séance et j'aime ce que je vois, même si la différence se trouve principalement dans ma tête. Mais ça n’a vraiment pas été facile de m’y mettre. Et si ça avait été la première fois que j'allais à la salle de sport et que vous m'aviez dit ça, je ne serais peut-être jamais revenue. Faire du sport régulièrement ne m’a pas rendue mince, mais ça m'a permis de réaliser qu'il y a plus dans la vie que d’être obsédée par la minceur. Je suis passée par là et je ne souhaite pas y revenir, merci. Et puis allez vous faire foutre si vous pensez pouvoir me dire à quoi je devrais vouloir ressembler”.