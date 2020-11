Change the game, not the girl : cinq coachs rendent le sport plus accessible

L’action de Nike Made to Play permet aux filles partout dans le monde d’oser bouger (et ce au-delà de l’adolescence), que ce soit comme hobbies ou à un niveau professionnel. En travaillant avec des partenaires essentiels à leurs communautés, il est question d’augmenter le nombre de femmes coaches (car on ne peut pas devenir ce qu’on ne perçoit pas) et de créer des outils digitaux à télécharger gratuitement comme le Made to Play Coaching Girls Guide . En faisant cela, Nike fait tomber les barrières culturelles, sociales, et économiques qui font que les filles lâchent un sport deux fois plus souvent que les garçons, et qu’elles ont moins d’opportunités dans le sport.