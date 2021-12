Tous les jours, on enfile des chaussures et on va travailler, faire les courses, on file d'un rendez-vous à un autre, et ce du matin au soir. Mais dès qu'il s'agit d'aller courir, c'est une autre histoire, et même le premier pas peut sembler insurmontable.On nous dit bien souvent que se lancer est le plus dur, mais qu'ensuite tout se passe comme sur des roulettes. Lutter contre soi-même n'est pas la solution, c'est même contre-productif et tout bonnement épuisant. Mais alors, où trouver en plus l'énergie pour aller courir ? Plutôt que de se forcer et de culpabiliser, il faudrait apprendre à se coacher et à se motiver. Et pour ça, il faut avoir les bonnes bases.