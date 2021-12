Du solltest dich durchs Laufen unaufhaltbar fühlen. Was bremst dich also?

Falls du jemand bist, die für alles erst mal einen Plan braucht, dann setz dir ein Ziel. Das muss nicht gleich ein Halbmarathon sein. Such dir eine Lauf-Challenge, die lässig anfängt, sich aber steigert. Genauso wie du beim Laufen nur vorankommst, indem du stetig einen Fuß vor den anderen setzt, ist Kontinuität dein bester Antrieb. Vielleicht willst du laufen, um in Form zu kommen, oder zum Beispiel um dein Krafttraining zu ergänzen. Womöglich willst du wirklich mal einen Halbmarathon laufen. So oder so gilt buchstäblich: der Weg ist das Ziel. Denn egal, was du beim Laufen erreichen willst, sobald du in Bewegung bist, verwirklichst du deine Träume. Um dich selbst daran zu erinnern, wie weit du schon gekommen bist, dokumentierst du am besten deinen Fortschritt. Wie schnell du bist, wie lange du durchhältst … all das ist zweitrangig, solange du eine Routine entwickelst. Tatsächlich tust du dir vor allem am Anfang einen Gefallen, wenn die neue Läuferin in dir es langsam angehen lässt.