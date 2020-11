Change the game, not the girl: 5 weibliche Coaches machen den Weg zu Sport spielend leicht

Bei uns Frauen gibt es im Teenager-Alter diesen Moment, an dem wir einfach … aufhören aktiv zu sein. Bei manchen von uns sind es Mannschaftssportarten wie Fußball oder Hockey, die wir plötzlich aufgeben, obwohl wir sie immer gerne gespielt haben; oder wir gehen nicht mehr so oft mit unseren Freund*innen schwimmen; einige von uns nutzen sogar vorgetäuschte Kopf- oder Periodenschmerzen, um die Sporthalle zu meiden. Für einige von uns wird Sport einfach irgendwann zur lästigen Pflicht, die Jungs leichter fällt – nicht zuletzt auch deshalb, weil die Coaches in unserem Leben, also in der Schule oder im örtlichen Sportverein, in der Regel männlich sind.