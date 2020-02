Wie es ist, die ‘dicke Frau’ im Fitnessstudio zu sein

Die Zahl, die angezeigt wird, wenn ich mich auf eine Waage stelle, sollte kein emotionales Thema sein. Wäre mein Gewicht das Bruttoinlandsprodukt eines instabilen Landes, von dem ich die Präsidentin wäre, würden mir doch auch keine Tränen in die Augen steigen, wenn mich ein Ökonom fragt, was ich wegen der Inflation machen will. Aber die Frage wirkte auf mich angreifend, persönlich und einfach unhöflich. Ich kannte diesen Mann ja noch nicht mal! Ich gehe davon aus, dass er mir als nächstes gesagt hätte, er sei ein Personal Trainer und könnte dafür sorgen, dass ich im Handumdrehen dünn bin, wenn ich drei Mal die Woche mit ihm trainiere. Vielleicht war auch nur unglaublich schlecht im Smalltalk und wollte jemanden kennenlernen, weil er neu im Gym ist. Ich weiß es nicht. Aber ich nuschelte irgendwas wie „Ich kann grad nicht reden“ oder so und setzte mir die Kopfhörer wieder auf. Erst schämte ich mich 30 Sekunden, dann war ich fünf Minuten wütend und dann fingen die Endorphine an, zu wirken und konzentrierte mich wieder auf mein Work-out.