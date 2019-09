Das rate ich euch:



Wagt den ersten Schritt. Geht auf Leute zu. Wenn ihr nicht gleich auf eine Gruppe zugehen wollt, dann schaut euch um, ob es jemanden gibt, der alleine im Raum steht. Sprecht diese Person an. Am besten habt ihr schon ein bis zwei Standardfragen parat. Guter Small Talk fängt aus meiner Sicht damit an, sich zuerst einmal für die andere Person zu interessieren. Woher kommt die Person, wen kennt sie auf der Party, was macht sie beruflich? Dann kann man direkt einen Anknüpfungspunkt finden und das Gespräch weiterführen. Also, zuhören, zuhören, zuhören. Ich weiß, ich bin selbst auch jemand, der liebend gerne redet, aber es ist sehr wichtig, dem Gegenüber ernst gemeintes Interesse und Respekt zu zeigen. Außerdem kann man auch etwas Neues aus dem Gespräch erfahren und lernen.



Seid selbstbewusst und kleidet euch entsprechend. Niemand mag gerne mit einer kleinen grauen Maus sprechen. Mir ist aufgefallen, dass zum Beispiel auf Konferenzen, bei denen hauptsächlich Männer eingeladen sind, die Frauen sich oft anpassen. Da wird dann eher ein schlichtes Businesskostüm oder der Hosenanzug gewählt. Wieso eigentlich? Wir haben da doch einen klaren Vorteil und können unseren Stil leben. Also, ruhig Mut zur Farbe! Ihr werdet gesehen und habt es auch oft einfacher in Gespräche reinzukommen. Und: ihr werdet auch nicht so schnell vergessen.



Wenn Männer zusammenstehen und eine Frau dazu kommt, habe ich oft bemerkt, dass Männer sich immer an dem Höchstgesehenen in der Gruppe orientieren und das Gespräch dann nur auf diese Person zugeschnitten führen. Im ersten Small Talk werden dann auch oft typisch männnliche Themen besprochen, wie zum Beispiel das Autofahren oder ähnliche Hobbies. Hier auf keinen Fall mitfahren – außer ihr interessiert euch wirklich für die Themen. Andernfalls kommt es leider zu gekünstelt rüber und ist nicht authentisch. Ihr könnt da ruhig einwerfen, dass ihr euch nicht so für Autos interessiert, dafür aber, und jetzt auf euer Thema lenken! Ihr werdet sehen, dass die Herren dann doch über einen solchen Einwurf überrascht sind. Das könnt ihr nutzen, um euch vorzustellen und das Gespräch elegant zu führen.



Im ersten Small Talk nie versuchen, sofort komplexe Themen aus Politik oder Wirtschaft anzusprechen. Das kann oft schief gehen und hinterlässt eher ein steifes Bild. Sucht euch harmlose Themen aus, über die ihr gerne sprecht, die euch besonders machen oder aber auch einfach fröhliche Erzählungen vom letzten Urlaub oder euren Kindern.



Also, auf die persönliche Einstellung kommt es an: Habt Spaß daran, fremde Leute kennen zu lernen! Seid offen, denn ein Lächeln kann Türen aufschließen. Ich habe übrigens ganz am Anfang meine persönliche Intro so geübt: Jedes Mal wenn ich auf eine Veranstaltung oder Party gegangen bin, habe ich so viele Visitenkarten wie möglich gesammelt. Nicht zum Netzwerken (denn das ist nicht unbedingt das beste Netzwerken), aber um für mich selbst eine Art Erfolgsmessung in der Ansprache zu haben.