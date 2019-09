Ich fing an, mich intensiv mit meiner Essstörung auseinanderzusetzen. Ich versuchte, sie zu spüren, sie anzuhören, zu schauen, wer sie ist und was sie braucht. Ich lernte sie kennen wie eine beste Freundin. Es ging also nicht mehr darum, sie loszuwerden, zu bekämpfen, zu hassen oder abzulehnen. Denn all das, was ich über die Essstörung gedacht habe, waren Dinge, die ich auch über mich selbst dachte. Ich identifizierte mich mit der Essstörung, sie war ein fester Teil von mir. Ich begann also, mich ihr liebevoll zu nähern, sie zu akzeptieren. Heute bin ich sogar sehr dankbar für die Lektion, die ich durch die Essstörung lernen durfte. Durch verschiedene Seminare, mein Umfeld, diverse Workshops, berufliche Weiterentwicklungen (ich wechselte seit meinem Ausbildungsende fünf Mal den Job), Achtsamkeit, Coachings bis hin zur eigenen Coaching-Ausbildung bin ich so gestärkt, so dass ich Schritt für Schritt Verantwortung für mich, mein Leben und mein Handeln übernommen habe.