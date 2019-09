Außerdem macht körperliche Anstrengung nunmal hungrig – was aber keinesfalls schlecht ist. Während des Work-outs verbrennt dein Körper nämlich gespeicherte Kalorien zur Energiegewinnung. Verbrauchst du diese, wirst du schnell wieder neue brauchen. „Wie groß der Hunger nach dem Work-out ist, hängt dabei von der Art und Intensität des Trainings ab. Bei langen Kraft- und Ausdauerübungen steigt der Appetit schneller an als bei entspannten oder kurzen Trainingseinheiten“, erklärt sie. Am besten, du hörst einfach auf die Signale deines Körpers, damit du immer genug isst und ihm so nach dem Sport die Möglichkeit gibst Kraft zu tanken , so die Expertin.