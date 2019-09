Von Crunches (übrigens die gesündere Schwester der Sit-ups ) über Leg Lifts bis hin zum Mountain Climber habe ich mittlerweile so ziemlich jede fancy klingende Übung ausprobiert, um meine Körpermitte in Form zu bringen. Und nach all dieser Praxis verrate ich dir jetzt mal ein kleines Geheimnis: Die einfachsten Übungen sind oft die besten.