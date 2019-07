Der Plan

Auf dem Plan siehst du, welche Übung du an welchem Tag machen sollst. Die Anzahl der empfohlenen Wiederholungen findest du in den einzelnen Beschreibungen der Bewegungsabläufe. Wie du sehen wirst, handelt es sich bei den Wiederholungen immer um Vielfache von acht. Und das macht auch Sinn, denn „wir Tänzer bewegen uns immer zur Musik“, sagt Ostwald. Deswegen empfehle ich dir auch, einen Song oder eine Playlist beim Training abzuspielen, die ebenfalls auf acht Zählzeiten basiert. Dadurch macht das Workout auch direkt mehr Spaß.Zusätzlich zu diesem Programm kannst du Cardio-Elemente ergänzen – bei DanceBody findest du viele Videos , die du streamen kannst. Ansonsten ist es wichtig, dass du an den Rest-Tagen nicht vergisst, dich zu dehnen und deine Faszienrolle zu benutzen.Besonders, wenn Tanz eigentlich nicht zu deiner normalen Workout-Routine gehört, solltest du versuchen, unvoreingenommen und neugierig in die Challenge zu starten. „Probier’ es einfach mal aus. Etwas zu einem Prozent zu machen ist besser als Nichts zu 100 Prozent zu tun. „Die Chancen stehen nicht schlecht, dass du Muskelgruppen trainierst, für die du bisher noch nie etwas getan hast. Und mit etwas Glück geht es dir nach dem Programm physisch und psychisch besser, weil du dich an etwas Neues getraut und es durchgezogen hast.“