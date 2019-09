Une publication résumant bien cet argument a trouvé écho il y a de cela quelques temps sur Tweeter. Adwoa a tweeté : « Si vous êtes mince, mais que ne savez pas comment vous habiller, je ne sais pas quoi vous dire parce que n’avez que l’embarras du choix. » Puis a ajouté : « Imaginez disposer d’un choix illimité de vêtements dans votre taille et à tous les prix, alors que pour nous c’est uniquement le style New Look de 2011, le rêve ! De même, si vous êtes ronde et tendance, je vous dis bravo car j’ai l’impression qu’il y a un consensus pour les tops épaules dénudées et les imprimés papillons pour les rondes. » La publication a été retweeté plus de 2,6 milles fois et aimée plus de 9,6 milles fois au moment où l’article a été rédigé– et ce n’est pas la première fois que ce point est abordé sur les médias sociaux. Un autre utilisateur Twitter a commenté plus bas : « En plus, on a tendance à applaudir les morphologies minces pour porter pratiquement n’importe quoi.