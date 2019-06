Tout comme l’industrie alimentaire a connu un boom durant la période de l’après guerre, des méthodes de productions plus modernes ont permis de fabriquer les vêtements plus rapidement et les ont ainsi rendus plus accessibles aux masses. Aujourd’hui, avec internet, le processus de création est plus rapide que jamais, grâce à la façon dont nous partageons l’information. Il est toujours plus facile pour les magasins de grande distribution de copier les vêtements des défilés et des créateurs indépendants, et au passage nous donner un accès libre aux vies des personnes que l’on admire et à qui on veut ressembler. Il y a de cela un siècle, il était impossible de s’habiller comme les riches, on pouvait facilement repérer ces personnes dans la presse ou même de l’autre côté de la rue. De nos jours, des milliers de sociétés partout dans le monde gagnent des fortunes en nous permettant de copier le look d’à peu près n’importe qui, et ce pour une fraction du prix. Certaines marques de grande distribution ciblent les consommateurs soucieux de l’éthique avec une collection durable de-ci et une campagne de recyclage de-là (stratagèmes marketing opportuns ou tentatives réelles de redresser les torts de l’industrie de la mode : difficile à dire). D’autres en ont fait leur gagne pain. Nobody’s Child , la marque-de-fast-fashion-pas-aussi-pire-que-les-autres-marques-de-fast-fashion, est disponible chez Topshop et ASOS . Elle cible le consommateur responsable avec des vêtements abordables et un message pointu. Mais chez Nobody's Child, on est pas fan du terme «». « Je crois que le mot que je préfère c’est « responsable, » explique la directrice de la marque, Becky Leeson. Elle est ferme sur ce point et pragmatique dans sa vision d'une entreprise entièrement durable qui fournit également les dernières tendances lorsque le client le souhaite.