Pourquoi j’ai décidé de renoncer à la « Fast-Fashion »

Alors que le fossé entre les plus riches et les pauvres se cesse de s’élargir, la survie devrait revêtir plus d’importance que la façon dont on choisit de consommer. La véritable injustice est que la mauvaise qualité coûte plus cher. Des chaussures de mauvaise qualité s’abiment plus facilement, et doivent être plus souvent remplacées qu’une alternative plus chère, mais de meilleure qualité.