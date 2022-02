Pour les arnaqueuses, le style fait partie de la combine

"Dans le scénario et l'histoire, il y a un moment où elle a de plus en plus de succès avec Theranos et où elle rencontre un personnage, une vraie personne qui a travaillé au design du premier iPhone d'Apple. Ce moment a vraiment été une sorte de catalyseur qui a poussé Elizabeth à prendre son style au sérieux", explique Parkinson. La costumière a utilisé ce moment de la série pour établir la transformation du personnage de Holmes. Pour Lyn Paolo, la costumière d'Inventing Anna, la transformation s'est produite dans le sens inverse, puisque les téléspectateur·ices rencontrent d'abord Anna dans ses jours de gloire - escroquant l'élite de New York et son groupe d'amis moins fortunés de milliers de dollars, prétendument pour créer une fondation artistique et financer son style de vie somptueux - et apprennent ensuite comment son château de cartes s'est écroulé, la conduisant jusqu'en prison. Les téléspectateur·ices verront Sorokin passer de son personnage clinquant à une jeune femme à l'apparence innocente, portant des robes sobres et un ras-de-cou noir dans la salle d'audience lors de son procès en 2019. "Les gens voyaient Anna comme une incroyable fashionista", explique Paolo, qui a également travaillé sur la série Scandal. "La couverture qu'elle a eue, même pour ce qu'elle portait au tribunal, était fascinante".