10 tendances mode à adopter pour le printemps 2022

De Givenchy à Versace en passant par Stella McCartney et Lanvin, une chose est évidente dans le domaine des chaussures : il est temps de prendre de la hauteur. Nous l'entendons littéralement dans le cas des talons hauts et des Mary-Janes, mais aussi des sabots à plateforme, des mocassins et des nu-pieds (y compris les tongs et les sandales qui ne sont pas sans rappeler les Steve Madden à plateforme des années 90). Cette tendance de pointe en matière de chaussures s'adresse à toutes les esthétiques : des semelles plus épaisses pour les goûts plus audacieux ou pragmatiques et des versions plus raffinées à talons pour celles qui préfèrent le minimalisme.