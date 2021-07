Le Pin Top : ce haut ouvert qui ne tient qu’à un fil (ou presque)

Depuis plus d'un an, le haut de soirée a été, pour la majorité d'entre nous, un déclencheur de nostalgie ou une punchline existentielle. Nous ne sommes pas sorti·e·s - dans certains cas, même pas pour faire les courses. Nos petits hauts à bretelles et nos bodys prenaient la poussière à côté de nos robes de soirée et de nos chaussures à talons. Aujourd'hui, cependant, plus de 40 % de la population française est entièrement vaccinée . Nous pouvons sortir, aller à l'épicerie, au bar ou même en boîte. Et grâce à ça, le haut de soirée est de retour. Mais oubliez les camisoles pudiques et les bodys dissimulant la peau qui sont tellement 2019. Au lieu de cela, les stars de mode apparaissent dans nos feeds avec un style de haut plus fluide, plus sexy et plus révélateur que tout ce que celles et ceux d'entre nous qui utilisent encore régulièrement les éléments de base de notre garde-robe du Covid auraient pu rêver. On vous présente le pin top !